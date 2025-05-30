Орбан заявил об укреплении в Европе позиции против членства Украины в ЕС

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 34 0

По словам премьер-министра Венгрии, присоединение страны к сообществу будет сродни самоубийству.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Zhao Dingzhe; 5-tv.ru

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Европейцы считают, что членство Украины в Евросоюзе станет неразрешимым вызовом для сообщества. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«В Европе, в мире народа, то есть среди людей, серьезно укрепилось убеждение, что принятие Украины (в Евросоюз — Прим. ред) приведет к неразрешимому вызову для всей Европы», — заявил он.

Он также назвал Незалежную опасной страной, чьи граждане состоят в преступных группировках по всему ЕС. Он отметил, что в Будапеште таких группировок достаточно много.

Более того, премьер-министр Венгрии назвал членство Украины в ЕС финансовой трагедией и экономическим самоубийством.

Орбан также поднял тему демократии в Европе, в частности, он назвал большим вопросом способность народа повлиять на позицию лидеров государств.

Он добавил, что венгерское правительство, напротив, проводит опрос о вступлении Украины в Евросоюз. Участие в нем приняли уже 1,6 миллиона граждан.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Орбана о том, что лидеры стран ЕС и США должны вести переговоры с Путиным. Без этого диалога, по словам премьер-министра Венгрии, достижение мира невозможно.

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Орбан заявил об укреплении в Европе позиции против членства Украины в ЕС

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