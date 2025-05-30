В «Детской городской больнице г. Енакиево» открылась детская комната. Об этом рассказала директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Она объяснила, что главная цель создания комнаты — обеспечить досуг детям разных возрастов. Администрации больницы хотелось, чтобы в ней было интересно и малышам, и деткам постарше. Задача оказалась выполнена: в детская комната оборудована так, что дети любого возраста найдут, чем заняться там.

Федосеева отметила, что при создании интерьера детской комнаты приоритетом был внешний вид и комфортные условия. Стены помещения украсили работы художников из Луганска, при оформлении учитывались рекомендации экспертов по детскому развитию. Игрушки детям выбрали самые красочные — это способствует эмоциональному комфорту.

«И в-третьих, конечно, было важно, чтобы содержание этих детских комнат демонстрировало символы России, символы и информацию о городах, в которых открыты эти комнаты», — отметила глава фонда.

Она объяснила, что с этой целью в комнате разметили информацию об известных местных жителях. По мнению Федосеевой, дети должны расти с гордостью за свой регион и за свою страну.

Об открытии детской комнаты высказалась также главный врач медучреждения Наталья Козленко. Она выразила благодарность «Народному фронту».

«У нас лежат детки. Они же не всегда болеют, им иногда становится легче. Чтобы заняться чем-то, эта комната на сто процентов соответствует состоянию ребенка», — сказала Козленко.

Руководитель Народной дружины в ДНР Сергей Самохин рассказал, что это уже четвертая детская комната в регионе. Ранее такие же были открыты в Донецкой, Харцызске и Дебальцево.

«Детям очень нравится, у них это вызывает огромное количество эмоций, отвлечься от болезней и быстро выздоравливать», — сказал Самохин.

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