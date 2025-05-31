Выбросили из окна во время пожара: умерла 10-летняя падчерица блогера Нармин

Врачи боролись за жизнь пострадавшей девочки, но спасти ее не удалось.

Во время пожара в одном из многоквартирных домов Астрахани в огненной ловушке на пятом этаже оказались мама и ее десятилетняя дочь. Женщина вышла на балкон и позвала на помощь, неравнодушные люди принесли одеяло, натянули его, и мать сбросила ребенка.

Несмотря на тяжелые травмы, переломы, девочка была еще жива, когда оказалась в больнице. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ), максимум внимания медиков, молитвы близких — ничто не спасло. Погибшая Ясмина оказалась падчерицей блогера с миллионной аудиторией Нармин Байтуменовой, дочерью ее супруга Азамата от прошлого брака.

На фото Нармин Байтуменова обнимает падчерицу Ясмину. ВКонтакте/bay.narmin

«Позавчера в Астрахани в их жилом доме случился пожар, и она начала задыхаться. Чтобы спасти ей жизнь, ее мама спустила Ясмину с пятого этажа, внизу ловили люди, растянув плед. У нее сейчас ожог верхних и нижних дыхательных путей и переломы в позвонках шейного отдела. Сейчас она под аппаратом ИВЛ, состояние стабильно тяжелое, но ухудшений нет. Прошу вас, помолитесь за нашу малышку!» — писала Нармин в личном блоге.

Но вскоре ей пришлось сообщить о смерти ребенка, которого она считала родным. В жизни блогера Ясмина появилась еще до рождения собственных детей. Девочке было четыре, а Нармин — 24 года. Байтуменова признавалась подписчикам, что с дочкой мужа у нее сформировалась крепкая связь, настоящая дружба, и именно Яся показала, какой мамой станет в будущем сама Нармин. Трагедия изменила все.

«Неужели я больше тебя не увижу и не услышу. Яся, спи спокойно, моя любимая девочка!» — сокрушается блогер.

После смерти Ясмины Байтуменовой пришлось пережить новый шок. Желающие нажиться на ее популярности мошенники выманивают средства у подписчиков, предлагая перейти по фейковой ссылке. Претензии по поводу обмана возвращаются не к ним, а к горюющей Нармин. В своем блоге она, не выбирая выражений, высказала все, что думает и о злоумышленниках, и о фолловерах, которые думают, что после такого несчастья звезда могла как ни в чем не бывало устроить розыгрыш призов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кемеровской области ребенок погиб из-за мячика-попрыгунчика.