Небензя: РФ не допустит повторения ситуации с Минскими соглашениями

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 34 0

Небензя: РФ не допустит повторения ситуации с Минскими соглашениями

Небензя отверг возможность повторения ситуации с Минскими соглашениями

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков

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Постпред России при ООН призвал к урегулированию первопричин украинского конфликта «раз и навсегда».

Россия не допустит повторения ситуации с Минскими соглашениями, когда Украина взяла паузу для подготовки к дальнейшим боевым действиям. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

После начала вооруженного конфликта бывший президент Украины Петр Порошенко* и бывший британский премьер-министр Борис Джонсон заявили том, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания не воспринимали всерьез договоренности, к которым все стороны пришли в Минске.

«Это не путь к миру, а попытка взять паузу для продолжения конфронтации. На это вы можете не рассчитывать. Повторения „Минска“ не будет», — сказал Небензя.

Он добавил, что российская армия способна продолжать боевые действия «столько, сколько потребуется», и призвал к урегулированию первопричин конфликта «раз и навсегда».

До этого постпред России при ООН говорил, что Москва рассмотрит возможность прекращения огня, если Запад перестанет поставлять оружие Киеву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василий Небензя обвинил Запад в попытках затянуть конфликт на Украине. Выступая на заседании Совбеза ООН, он подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность переговорному процессу, но будет реагировать на действия Украины военными средствами.

* — входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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