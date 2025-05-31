Российская теннисистка Андреева прошла в четвертый круг турнира «Ролан Гаррос»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Спортсменка занимает шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Российская теннисистка Андреева прошла в четвертый круг турнира «Ролан Гаррос»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Российская теннисистка Мирра Андреева прошла в четвертый круг одного из турниров «Большого шлема», приводящегося в Париже, «Ролан Гаррос». Об этом сообщает издание Lenta.ru.

Андреева 31 мая в игре против соперницы из Казахстана Юлии Путинцевой одержала победу, тем самым обеспечив себе место в следующем этапе чемпионата. Встреча продлилась один час 17 минут и состояла из двух сетов, которые окончились со счетом 6:3 и 6:1 в пользу россиянки.

Мирре Андреевой 18 лет, и она является шестой ракеткой в мире в Женской теннисной ассоциации, 30-летняя Путинцева занимает 31-ю позицию в данном рейтинге.

Кто будет соперницей Андреевой в следующей игре, станет ясно после окончания встречи экс-россиянки Дарьи Касаткиной, которая выступает за Австралию, и испанки Паулы Бадосой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хоккеисты из России выиграли международный турнир World Selects Invitational для спортсменов до 13 лет, который проходит в Италии. В этой возрастной категории это крупнейший турнир мира.

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