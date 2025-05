Фанаты со всего света на «ЦСКА-Арене»: как прошел концерт рэпера Tyga в Москве

Калифорнийская вечеринка на стадионе? И это возможно — в российской столице!

Одно из самых ожидаемых событий для поклонников рэп-культуры — концерт американского рэпера Tyga (Настоящее имя Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон. — Прим. ред.) — состоялся на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Первое выступление в России в формате 360 градусов, по предварительным оценкам, должно было собрать 14 тысяч зрителей. Судя по кадрам с грандиозного шоу, свободных мест осталось немного, и публика была в полном восторге. Фанатки бросались в звезду нижним бельем, каждый номер артиста встречали овациями.

Калифорнийский вайб, любимые мотивы и текст — наизусть. Поклонники Tyga прибыли в Москву со всего света. Так, фанатка Лара из Судана сначала прилетела на концерт в Дубай, а теперь наслаждается музыкой в Москве. Она — одна из многих, кто следует за исполнителем по пятам и не пропускает ни одного шоу. В программе прозвучали как хиты, так и новые композиции рэпера, так что долгожданное представление стало эксклюзивным подарком истинным ценителям его творчества.

На разогреве Tyga выступили его российские коллеги Macan (Настоящее имя Андрей Косолапов. — Прим. ред.) и Jakone (Настоящее имя Арам Байталов. — Прим. ред.). Первый, стоит отметить, трижды становился артистом года по количеству прослушиваний, на его счету около 950 миллионов стримов! Jakone в свою очередь стабильно становится участником самых популярных хип-хоп фестивалей.

Tyga — одна из главных звезд современности, номинант на премии «Грэмми» и American Music Awards, чьи альбомы продаются умопомрачительными тиражами. Музыкант родился в Комптоне, штат Калифорния, в 1989 году, карьеру начал в 2008 году с выпуска независимого альбома No Introduction. Треки из этого альбома тут же стали саундтреками популярной игры Need for Speed: Undercover и фильма «Бой без правил». Самый продаваемый альбом Tyga — The Gold Album: 18th Dynasty 2015 года, его продюсировала еще одна легенда рэпа Канье Уэст.

