В мессенджере можно будет не только переписываться, но и оплачивать с помощью него услуги ЖКХ, покупать проездные и даже продукты.

В Госдуму внесен законопроект о многофункциональном сервисе обмена информацией. Для простоты его еще называют национальный мессенджер. Это, без преувеличения, суперпроект, который должен создать новый сервис, где будет все.

Собственно, мессенджер для общения — писать, звонить, но это будет и кошелек, и проездной, и госуслуги, и социальная сеть. Сервис позволит взаимодействовать с государственными и коммерческими услугами. Можно будет оплатить штрафы или услуги ЖКХ, записаться к врачу, купить билет на концерт или поезд, заказать продукты.

Ближайшая аналогия — приложение WeChat, которым пользуются практически все китайцы. Похожие проекты есть в Южной Корее, Японии, Вьетнаме.

О том, где находится передовая научно-технической мысли, говорит вот такой пример: в Вашингтоне на этой неделе с помпой на этой неделе запустили оплату метро банковской картой. Для сравнения — в Москве такой функционал заработал в 2006 году. А с 2021 года и карточку прикладывать не надо, достаточно посмотреть в камеру. В Китае с 2023 года введена возможность платить взмахом руки. Опять же пользователям супер-мессенджера WeChat.

В том, что российским программистам хватит умений и дальше работать, опережая время, — сомневаться не приходится. Они уже всем все доказали, создав полную национальную IT-инфраструктуру — от госуслуг до шопинга. При колоссальном давлении со стороны транснациональных корпораций.

Но рано или поздно действие порождает противодействие. Очевидно, это время пришло. Если кто еще не понял.

«Надо их „душить“, согласен полностью, говорю без всякого стеснения. Потому что они нас пытаются „душить“ — надо отвечать им взаимностью, вот и все. Мы никого не выгоняли, никому не мешали, мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке, а они пытаются нас „душить“ — вот коллега же говорил. И нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.