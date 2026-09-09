Рубио оценил консультации Уиткоффа и Кушнера в Москве и Киеве как содержательные

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 21 0

По его словам, встречи дали толчок в диалоге сторон после длительного перерыва.

Переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным — реакция Рубио

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Консультации по украинскому урегулированию, прошедшие накануне в Москве и Киеве с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, прошли содержательно. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я не хочу характеризовать их как хорошие или плохие, продуктивные или непродуктивные. Могу лишь сказать, что они были содержательными», — сказал он в беседе с журналистами во время своего визита в Колумбию.

Рубио заявил, что поездки Уиткоффа и Кушнера позволили возобновить контакты между сторонами после длительного перерыва. Госсекретарь отметил, что в ближайшее время планируется составить дорожную карту для трехсторонних переговоров.

Встреча американских переговорщиков с президентом России Владимиром Путиным прошла в Москве 5 сентября. Она длилась около трех часов. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, Путин указал на важность устранения первопричин конфликта.

На следующий день делегация США прибыла в Киев. Как сообщил американский портал Axios, Уиткофф и Кушнер выразили намерение достичь прогресса в переговорах до наступления зимы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили поездки американских представителей в Москву и Киев.

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