«Южный Парк» переименовали в «Южную Америку» перед новым сезоном

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 27 0

Изменение названия связали с инициативами Трампа по переименованию географических объектов.

Фото: Кадр из м/с « Южный Парк», реж. Трей Паркер 1997 г.

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Создатели мультсериала «Южный Парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун объявили о смене названия проекта. Об этом сообщили авторы шоу, заявление приводит журнал Variety.

«Мы меняем название «Южный Парк» (South Park) на «Южная Америка» (South America)», — говорится в заявлении создателей.

Переименование произошло перед премьерой 29-го сезона мультсериала. По данным Variety, это стало очередной сатирой авторов проекта в адрес президента США Дональда Трампа, которого вместе с представителями его администрации ранее неоднократно высмеивали в шоу.

Изменение названия также связали с инициативами Трампа по переименованию географических объектов с добавлением слова «Америка». Ранее президент США предлагал изменить названия ряда объектов, включая озеро Онтарио.

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