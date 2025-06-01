Младенец пострадал при обрушении моста на поезд в Брянской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 326 0

Он находится в тяжелом состоянии.

Младенец пострадал при обрушении моста на поезд в Брянской области

Фото: www.globallookpress.com/N. Hochheimer / CHROMORANGE

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Среди пострадавших при обрушении моста на поезд есть младенец. Об этом 5-tv.ru сообщили в Брянском территориальном центре медицины катастроф.

«По пострадавшим — один ребенок, пять-шесть месяцев, в тяжелом состоянии, в детской областной больнице», — сообщили в центре медицинских катастроф региона.

ЧП произошло поздно вечером 31 мая на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, причиной обрушения моста на поезд, следовавшего из Климова в Москву, стало незаконное вмешательство в функционирование транспорта.

По предварительным данным 5-tv.ru, количество пострадавших к этому времени увеличилось до 22 человек, всех экстренно доставляют в больницы. В каком они состоянии находятся — неизвестно. Официальных сведений о числе пострадавших нет.

На месте работают экстренные службы, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места ЧП. Спасатели разбирают поврежденные фрагменты вагонов поезда и ищут пострадавших.

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