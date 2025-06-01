«Потолок весь упал»: пассажирка сошедшего с рельсов в Брянской области поезда вспомнила о произошедшем

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 277 0

Пассажиры сошедшего с рельсов под Брянском поезда рассказали о произошедшем

Фото, видео: 5-tv.ru

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Автомобильный мост, по которому ехала фура, внезапно обрушился, его обломки упали на состав.

Пассажирка поезда, сошедшего с рельсов после обрушения автомобильного моста в Брянской области, рассказала — в момент ЧП никто из окружающих, как и она, не осознал происходящего. Было неясно, то ли машинисты по какой-то причине резко затормозили, то ли кто-то их ехавших в столицу нажал стоп-кран.

«У нас четвертый вагон, вы представляете, и мы вообще ничего не поняли. Вот этот потолок весь упал. Мы не знали, куда все вещи девать. Это хорошо, что некоторые отключились, поспали полчаса, потому что от Клинцов отъехали. Муж... говорит, мол, смотри, твой телефон валяется. Главное — я взяла паспорта», — поделилась собеседница 5-tv.ru.

По словам женщины, больше всего пострадали первые вагоны.

«Первый вагон улетел просто напрочь. А второй вагон перевернулся. Третий вагон тоже столкновение, наш четвертый. И вы знаете, до десятого вагона у всех одинаковые травмы — ушибы... Ребята, которые машинисты, конечно, погибли, лежала фура там на них», — добавила она.

Пострадавшая отделалась ушибами. Женщина подчеркнула, что экстренные службы «сработали моментально» и вывели многих из искореженных вагонов. Помощь оказывали и уцелевшие пассажиры. 

В 22:44 по московскому времени 31 марта на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи автомобильный мост обвалился. В это время по нему проезжала фура. Обломки моста упали на пассажирский поезд, следовавший из города Климова в Москву. Предварительно, причиной ЧП названо «незаконное вмешательство в функционирование транспорта». Пострадали 69 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, среди них один ребенок. Госпитализированы 44 человека, амбулаторно наблюдаются 22. Семь человек погибли от полученных травм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в Брянской области утром после трагедии.

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