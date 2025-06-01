Пассажиры пострадавшего при обрушении моста в Брянской области поезда помогали выбраться друг другу

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 172 0

При обрушении моста пассажиры поезда помогали выбраться друг другу

Фото, видео: 5-tv.ru

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Действия людей координировал некий юноша.

Пассажиры поезда, на который обрушился автомобильный мост в Брянской области, помогали друг другу выбираться из-под завалов. Об этом сообщила одна из пострадавших в беседе с 5-tv.ru.

«Моментально все сделали, ребята сработали… Я вам хочу сказать откровенно, даже претензий нет. Во-первых, помощь была друг от друга очень большая в первые секунды. Все поочередно выходили, друг другу помогали… Все ребята большие поддерживали бабулек и дедулек. Там надо было в горку подняться. Ребята эти чемоданы перли…» — вспоминала пассажирка поезда.

По словам женщины, после того, как люди выбрались из-под завалов, они поднялись к шоссе. Пострадавшая уточнила, что действия пассажиров координировал некий юноша, который просил пострадавших не стоять на месте, а выбираться на дорогу. К спасению подключились и сотрудники экстренных служб. Пассажирка отметила, что они сработали точно и быстро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обрушение мостовой конструкции случилось вечером 31 мая на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи. Обломки упали на проходивший под ней пассажирский поезд. По мосту во время трагедии проезжал грузовик. На данный момент сообщается о семи погибших и 69 пострадавших.

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