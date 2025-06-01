«Вели по темноте»: родственница пострадавшей в результате обрушения моста на поезд под Брянском рассказала об аварии

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 56 0

Пострадавших в результате обрушения моста под Брянском напоили чаем

Фото, видео: © РИА Новости

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Семь человек погибли в ходе инцидента.

Родственница одной из пострадавших в результате обрушения моста на поезд в Брянской области рассказала 5-tv.ru, как пассажирам помогали в первые минуты после аварии.

По словам собеседницы, свекровь позвонила ей практически сразу после случившегося.

«Их вывели из поезда, с вещами вели по темноте, по лесу. Потом их отвезли на автобусе до школы в близлежащем поселке. Дали им чай попить, оказали первую помощь тем, кому она потребовалась. И где-то через полчаса-час отвезли на автобусах в Брянск и уже там посадили на поезд», — поделилась она.

Девушка добавила, что мать ее супруга путешествовала вместе с подругой. У свекрови обнаружена травма головы от сильного удара, но видимых повреждений нет. У ее подруги последствия более серьезные, так как она упала во время инцидента и ее придавило дверью купе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Брянской области 31 мая произошло обрушение моста, обломки которого упали на находившийся под ней поезд. Семь человек погибли. Инцидент произошел в результате подрыва конструкции.

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