Работы школьников из России и Китая показали на выставке сразу в двух странах

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

Дети представили традиционные пейзажи.

Выставка работ московских и китайских школьников открылась в двух странах

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

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Выставка «Лаоцин: линия поколений сквозь призму китайской живописи» открылась одновременно в Москве и в китайском Даляне. Авторами работ стали школьники из России и Поднебесной. Об этом сообщает портал mos.ru.

Уточняется, что столичные школьники рисовали на свитках традиционные китайские пейзажи, в то время как дети из Даляна — русскую природу.

«Выставку приурочили к Международному дню защиты детей. В состав экспозиции вошли 46 работ. Все средства, полученные после проведения экскурсий, мастер-классов и аукциона, которым завершится проект, направят в благотворительный фонд „Подари жизнь“ и Пекинский молодежный образовательный фонд „Цинай“», — отметили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Национальная Медиа Группа запускает платформу для помощи подросткам. Проект включает в себя сотни социальных инициатив и организаций, которые работают с подростками по всей стране, а также вспомогательные сайты и телефоны горячих линий.

В разработке интерфейса платформы участвовали сами подростки. Более 200 школьников из движения «Вдохновители», а также подопечные АНО «Наука и образование» стали соавторами проекта. Они создавали тексты, тестировали интерфейс, вносили свои правки и предлагали идеи.

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