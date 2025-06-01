Министр спорта Дегтярев посетил с рабочим визитом Сербию

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 29 0

Между странами подписан документ о развитии спортивных связей.

Фото, видео: Telegram/Канал Министра спорта, президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева/Degtyarev_Info; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр спорта Российской Федерации и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев посетил Сербию с рабочим визитом. По данным пресс-службы Минспорта, ключевым событием поездки стало подписание меморандума о сотрудничестве двух стран с министром спорта Сербии Зораном Гайичем.

Документ закрепил договоренности о расширении спортивных обменов между РФ и Сербией — от участия в совместных соревнованиях до приема местных студентов в российские вузы по специальным квотам. Кроме того, обсудили визиты делегаций на международные форумы в России, включая Петербургский экономический и форум «Россия — спортивная держава».

Во время визита Дегтярев провел переговоры с президентом Олимпийского комитета Сербии Божидаром Мальковичем. Стороны решили подготовить отдельный меморандум между двумя НОКами, чтобы укрепить сотрудничество в рамках движения. В числе приоритетов — обмен опытом, тренировки, совместные сборы и организация соревнований.

Также российский министр возложил цветы у мемориалов в Белграде и побывал на товарищеских волейбольных матчах сборных России и Сербии.

«Сербия занимает твердую позицию: спорт должен объединять, а не разделять. Один из ярких примеров спортивного единства — это волейбольные матчи между нашими сборными», — подчеркнул Дегтярев.

Сербская сторона в ответ подтвердила участие в ключевых спортивных и экономических форумах в России. Ожидается, что министр спорта Сербии выступит на специальной сессии в нашей стране уже в июне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дегтярев передал сборной России по воднолыжному спорту новый катер.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.62
0.12 89.25
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:40
Том Хэнкс накричал на фотографов
16:20
Столкновения футбольных фанатов во Франции закончились трагедией
16:00
Министр спорта Дегтярев посетил с рабочим визитом Сербию
15:40
Магнитная буря максимального уровня ожидает жителей Земли вечером в воскресенье
15:20
Работы школьников из России и Китая показали на выставке сразу в двух странах
15:00
Дроны ВСУ атаковали военную часть в Иркутской области

Сейчас читают

Путин держит ситуацию в Брянской области под личным контролем
Пассажиры пострадавшего при обрушении моста в Брянской области поезда помогали выбраться друг другу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025