«Я просто красивая и их раздражаю»: Рудова дала отпор хейтерам

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 45 0

Актриса Наталья Рудова заявила, что ее красота вызывает раздражение у хейтеров

Наталья Рудова ответила хейтерам, критикующим ее внешность

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Подписчики начали спорить о формах звезды, нашли у нее лишние килограммы — и получили достойный ответ.

Актриса Наталья Рудова неожиданно ответила в социальных сетях хейтерам, раскритиковавшим ее внешность.

«Сколько людей написали, что я толстая… А на самом деле я просто красивая и их раздражаю!» — с улыбкой написала актриса.

Накануне Рудова поделилась в блоге видео с индийским танцем на улице Еревана. В укороченном топе и длинной юбке она продемонстрировала фигуру, однако это вызвало волну негативных комментариев. Некоторые подписчики все равно начали спорить о ее весе и форме звезды, отыскав на ее теле лишние килограммы.

Актриса молчать не стала.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Рудова не виделась с отцом 20 лет — все изменилось в день ее рождения. После развода родителей 12-летняя Наташа вместе с мамой уехала в другой город, и связь с отцом прервалась на долгие годы. Спустя время Рудова решила восстановить отношения. В свой день рождения она собрала всю семью и сама пошла на контакт.

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