В Дагестане ищут трехлетнего мальчика, пропавшего несколько недель назад

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 27 0

До сих пор не было найдено никаких следов.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Куденко; Telegram/ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан/mchsdagestan; 5-tv.ru

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В Дагестане вот уже несколько недель ведут поиски трехлетнего мальчика, пропавшего 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

Как уточнили в поисковом отряде «Лиза Алерт», ребенок пропал во время прогулки в селе Бежта. В день исчезновения мальчик был одет в олимпийку сине-зеленого цвета, синие спортивные штаны и резиновые сапоги такой же расцветки. По данным СМИ, малыш во время прогулки упал в горную реку с моста.

В поисках ребенка задействованы сотрудники МЧС, полиции и местное население. Уже была обследована территория от села Заиб до Гоцатлинской ГЭС, проведен осмотр по всему периметру Гоцатлинского водохранилища. К сожалению, пока все безрезультатно, никаких следов так и не было найдено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участившиеся камнепады угрожают жителям и туристам Дагестана — сотни гостей региона, которые приезжают посмотреть на отдаленные горные села, рискуют оказаться под многотонными булыжниками.

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