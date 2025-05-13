«Загадочный мистер»: Алсу после суда с бывшим оказалась в интересной компании

Спутник оказался очень влиятельным.

Певица Алсу показала в своем блоге снимки с мужчиной сразу после суда с бывшим супругом бизнесменом Яном Абрамовым. Фото опубликовало издание 7Дней.ru

«Просто довольная я и загадочный мистер Х», — написала звезда, придавая ситуации шлейф тайны.

Однако интрига, созданная певицей, не продлилась долго. Многие поклонники сразу же распознали в ее загадочном спутнике Николая Баскова, известного певца, с которым у Алсу давние дружеские отношения. Да и сама звезда почти моментально подтвердила его личность.

Артистка развелась с супругом после 18 лет брака. Официальную причину они не огласили, однако косвенно Алсу неоднократно намекала на измену благоверного с моделью Анастасией Решетовой. Между дамами даже произошел конфликт на просторах интернета, а поклонники звезды настолько затравили предполагаемую любовницу Яна, что Решетовой даже пришлось временно закрыть комментарии к публикациям в своем личном блоге.

После этого фанаты мгновенно окрестили Алсу «завидной холостячкой» и стали гадать, кто же станет ее новым суженным. Артистка достаточно активно подогревает слухи такого характера, не стесняясь использовать запрещенные приемы в виде частично скрытых частей тела соучастников публикаций, которые создают яркую интригу и взрывной интерес.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что невеста футболиста Андрея Аршавина показала подросшую дочь.