Чужие пряди: как наращивание волос может привнести в жизнь серьезные проблемы

Делая эту процедуру, вы рискуете изменить свою судьбу не в самую лучшую сторону.

Эзотерики считают, что наращивание волос может изменить судьбу, пишет Life.ru. Миллионы женщин делают эту процедуру, но мало кто задумывается, что чужие волосы могут нести чужую энергию, эмоции и проблемы.

Эксперты предупреждают: волосы — мощные проводники энергии, хранящие отпечаток души их владельца. Наращивая волосы, человек впускает в свою энергетическую оболочку частичку чужой жизни. Тревоги, страхи и депрессия владельца этих волос могут передаваться новому носителю, вызывая перепады настроения, тревожность и даже физическое недомогание.

«Наращивая чужие волосы, вы рискуете открыть доступ к своей энергетической оболочке для нежелательных воздействий», — предупредил маг и ведун Дмитрий Васильев.

Особенно опасны волосы людей, переживших тяжелые ситуации. Они могут стать источником негативных воздействий, например, порчи. Чужие волосы создают энергетический дисбаланс, которые могут привести к проблемам в личной жизни, карьере, финансах и ухудшению здоровья.

Чтобы минимизировать риски, важно выбирать проверенные салоны, проводить энергетическую чистку волос и носить обереги, предупреждают эзотерики.

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