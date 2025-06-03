Минимизируя риски: как обезопасить себя от неприятных ситуаций при сдаче квартиры

Нередко вместо дохода жилье приносит владельцу неожиданные проблемы.

К юристам все чаще обращаются собственники квартир из-за проблем с жильцами. Чтобы избежать неприятностей при сдаче жилья, нужно учитывать несколько моментов, о них рассказало издание Life.ru.

Как законно поднять цену

Цены на рынке выросли, но жильцы не хотят платить больше, особенно если стоимость аренды не увеличивалась несколько лет. Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рекомендует собственникам квартиры изменить цену с помощью дополнительного соглашения к договору или по условиям, установленным договором или законом. Если договор предусматривает автоматическое изменение цены, достаточно предупредить жильца.

Испорченное имущество

Чтобы избежать споров из-за испорченного имущества, важно заранее оформлять договор аренды и передаточный акт с описанием состояния квартиры. Также можно требовать депозит перед въездом. Если ущерб превышает размер депозита, можно обратиться в суд, предоставив договор, акты приема-передачи и подтверждающие материалы.

Как выселить непорядочных арендаторов

Заставить недобросовестных жильцов покинуть квартиру сложно без условий досрочного расторжения в договоре. Старший управляющий партнер юридической компании Петр Гусятников советует прописать в договоре возможность расторжения в одностороннем порядке при нарушении правил или просрочке платежей.

Если арендатор задерживает оплату, можно предложить ему добровольно освободить квартиру или направить уведомление о расторжении, соблюдая условия договора и Гражданского кодекса РФ. В крайнем случае придется обращаться в суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, по каким причинам у вас могут законно отобрать жилье.