Минимизируя риски: как обезопасить себя от неприятных ситуаций при сдаче квартиры

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 20 0

Life.ru: заключить договор с квартиросъемщиками нужно во избежание неприятностей

Чем рискует собственник квартиры, которую сдаёт в аренду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Нередко вместо дохода жилье приносит владельцу неожиданные проблемы.

К юристам все чаще обращаются собственники квартир из-за проблем с жильцами. Чтобы избежать неприятностей при сдаче жилья, нужно учитывать несколько моментов, о них рассказало издание Life.ru.

Как законно поднять цену

Цены на рынке выросли, но жильцы не хотят платить больше, особенно если стоимость аренды не увеличивалась несколько лет. Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рекомендует собственникам квартиры изменить цену с помощью дополнительного соглашения к договору или по условиям, установленным договором или законом. Если договор предусматривает автоматическое изменение цены, достаточно предупредить жильца.

Испорченное имущество

Чтобы избежать споров из-за испорченного имущества, важно заранее оформлять договор аренды и передаточный акт с описанием состояния квартиры. Также можно требовать депозит перед въездом. Если ущерб превышает размер депозита, можно обратиться в суд, предоставив договор, акты приема-передачи и подтверждающие материалы.

Как выселить непорядочных арендаторов

Заставить недобросовестных жильцов покинуть квартиру сложно без условий досрочного расторжения в договоре. Старший управляющий партнер юридической компании Петр Гусятников советует прописать в договоре возможность расторжения в одностороннем порядке при нарушении правил или просрочке платежей.

Если арендатор задерживает оплату, можно предложить ему добровольно освободить квартиру или направить уведомление о расторжении, соблюдая условия договора и Гражданского кодекса РФ. В крайнем случае придется обращаться в суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, по каким причинам у вас могут законно отобрать жилье.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.13
0.51 90.38
1.13
Ретроградный Меркурий принесет смуту, а Юпитер счастье: гороскоп на лето...

Последние новости

1:07
Без вреда для фигуры и здоровья: сколько мороженого можно есть в день
0:51
Сезон окрошки наступил: чем можно заменить квас и кефир в летнем супе
0:34
Часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за атаки ВСУ
0:25
Запорожская область осталась без электричества после обстрела ВСУ
0:21
Минимизируя риски: как обезопасить себя от неприятных ситуаций при сдаче квартиры
0:04
Чужие пряди: как наращивание волос может привнести в жизнь серьезные проблемы

Сейчас читают

«Петицию на хлеб не намажешь»: про «укусы без зубов», оппозицию и шулеров Санду
Обмен пленными, прекращение огня и дети: итоги второго раунда переговоров РФ и Украины
Выбросили из окна во время пожара: умерла 10-летняя падчерица блогера Нармин
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025