ПТРК «Корнет» уничтожил американские MaxxPro и Bradlеу. Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 33 0

Расчет комплекса «Корнет» уничтожил американские MaxxPro и Bradley

Фото, видео: Александр Река/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В это время боевики ВСУ пытались провести ротацию личного состава с использованием западной техники.

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» уничтожил две американские боевые бронированные машины на александро-калиновском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Украинские боевики пытались провести ротацию своего личного состава на переднем крае с использованием натовской техники, но ничего не вышло — наша разведка их засекла. После получения данных расчет «Корнета» нанес удар по заданной цели, в результате чего и были уничтожены боевые бронированные машины MaxxPro и Bradley производства США.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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