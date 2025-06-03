Сахарный капкан: названы опасные в жару продукты

Любителям сладостей грозят острые респираторные заболевания.

В жаркую погоду отдавать предпочтение «холодным» продуктам — ошибочно. Особенно плохим такой подход может стать для людей, страдающих гастритом, панкреатитом, холециститом и язвенной болезнью. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

Удивительно, но всеми любимое мороженое опасно при высоких температурах на улице. Во-первых, лакомство высококалорийно, поэтому, перегрузив пищеварительную систему, не всегда хорошо усваивается. Во-вторых, оно воздействует на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, из-за чего может возникнуть спазм сосудов. В результате любители сладкого блюда подвержены острым респираторным заболеваниям (ОРЗ).

Не подойдут для утоления жажды лимонад, квас и молочный коктейль. Как бы не хотелось выпить сахаросодержащие напитки, следует помнить, что они не только усиливают жажду, но и препятствуют стабильному потоотделению. При этом увеличивается риск обезвоживания.

В качестве альтернативы специалист предложила попробовать воду, чай, компот или морс.

Летом чаще случаются пищевые токсикоинфекции, в связи с чем на время активных путешествий следует исключить продукты с небольшим сроком годности, среди которых молоко, творог, сметана, яйца, колбасы, салаты с майонезом, пирожные с кремом.

Повышение температуры сопровождается риском размножения патогенных бактерий во многих продуктах питания. Симптомами отравления могут быть тошнота, рвота, диарея, болевой синдром в животе, повышение температуры тела.

Избежать неприятных последствий в дороге помогут сухие перекусы печеньем или крекерами. Из напитков подойдет бутилированная вода.

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