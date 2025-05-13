Сезон отравлений: какие продукты быстрее всего портятся в жару

Эксперт поделилась списком продуктов, которые опасно покупать в летний сезон.

Летняя жара — не только повод для холодного мороженого, но и стресс-тест для вашей продуктовой корзины. Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева заявила, что летом сильно возрастает опасность отравлений, так как главные рекомендации по хранению продуктов многие игнорируют. Об этом она рассказала изданию URA.RU. Кроме того, эксперт объяснила, где безопаснее покупать еду, какие продукты лучше не брать в жару, и, самое главное, как распознать, что продукт уже несвежий.

Что лучше не покупать в жару

Жара — враг свежести. Особенно если продукты хранятся не по правилам. Спикер поделилась списком потенциально опасных покупок в летний сезон:

Молочные продукты, мясо, рыба, полуфабрикаты — они быстро портятся, если нарушен температурный режим.

Торты с кремом и салаты с майонезом — настоящий инкубатор для бактерий, если они стоят не в холодильнике.

Домашние консервы — особенно если они без этикеток, куплены «с рук» или с лотков на трассах.

Кроме того, точно стоит избегать неофициальной уличной торговли: стихийные рынки, багажники машин, лавки у обочин. В таких условиях часто никто не контролирует, в каких условиях продукты хранились, поэтому риск купить некачественную продукцию максимально высок.

В сетевых магазинах и на рынках тоже важно обращать внимание на условия хранения продуктов: есть ли холодильники, как оформлены прилавки и не стекает ли сок из пакетов с мясом. А если вы покупаете что-то скоропортящееся, берите с собой термосумку или пакет-холодильник.

Как не подхватить пищевое отравление летом

Особенно опасно пищевое отравление для детей, пожилых и людей с хроническими болезнями. Чтобы не попасть в больницу из-за колбасы или салата, также достаточно соблюдать несколько простых правил:

Покупайте продукты только в проверенных местах — супермаркетах, официальных рынках и торговых павильонах. Там есть контроль за условиями хранения.

Следите за сроками годности. Это касается как фабричной упаковки, так и еды, приготовленной дома.

Соблюдайте товарное соседство в холодильнике: сырое мясо — отдельно, овощи — отдельно, готовая еда — наверху.

Обрабатывайте продукты термически. Особенно мясо, яйца, рыбу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в шашлыке известных сетевых магазинов обнаружены сальмонелла и кишечная палочка.