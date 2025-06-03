«Прекрасная новость»: Михаил Боярский впервые выйдет на сцену после травмы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Михаил Боярский впервые выйдет на сцену после травмы

боярский выходит на сцену

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Актер вернется к своей роли в постановке «В этом милом старом доме».

Народный артист РСФСР Михаил Боярский вернется на сцену в спектакле «В этом милом старом доме». Об этом сообщили в Telegram-канале Театра имени Ленсовета.

«Друзья, у нас прекрасная новость: сегодня роль Эраста Петровича в спектакле „В этом милом старом доме“ исполнит Михаил Боярский», — сказано в сообщении.

Боярский подтвердил эту новость, опубликовав в своем блоге анонс мероприятия.

Ранее Михаил Боярский рассказывал, когда сможет вернуться на сцену после травмы. Новость публиковал 5-tv.ru. Артист оценил свое состояние как «посредственное» и рассказал, что вынужден продолжать лечение дома. Боярского не особенно радовал запрет на работу, он намеревался появиться в театре сразу после выздоровления и разрешении врачей.

Актер упал с трехметровой высоты во время спектакля в Петербурге. Последствия падения — несколько сильных ушибов и перелом ребра. Боярского экстренно госпитализировали. Он провел в больнице несколько дней, а затем отправился домой.

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