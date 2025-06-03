В Москве стартовал 10-й международный турнир «Московские звезды ушу»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Соревнования продлятся с 1 по 7 июня.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В столице стартовал десятый Международный турнир «Московские звезды ушу». Торжественная церемония открытия прошла в Московском дворце ушу Москомспорта.

Турнир продлится с 1 по 7 июня. В нем примут участие около тысячи спортсменов из Армении, Белоруссии, Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Танзании, Узбекистана и России.

На открытии турнира присутствовал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Его участие в мероприятии связано с тем, что Вологодская область представлена на турнире воспитанниками череповецкого Центра боевых искусств.

Кроме того, регион имеет дружеские отношения с монастырем Шаолинь — колыбелью ушу, отметил Филимонов. Он также прочел послание президента РФ Владимира Путина, адресованное участникам турнира.

В своем обращении глава государства отметил, что Международный турнир «Московские звезды ушу» — это вклад в укрепление отношения РФ и зарубежных стран.

«Обращаю внимание спортсменов сборной России и сборной Китайской Народной Республики, что вы уже сейчас являетесь дипломатами, политиками, послами мира и послами укрепления российско-китайских отношений. Желаю вам продолжать успешно раскрывать потенциал российско-китайских отношений, укрепляя дружбу и сотрудничество между нашими странами», — сказал Филимонов.

Он добавил, что президент РФ и председатель КНР Си Цзиньпин демонстрируют пример развития отношений между государствами. Губернатор призвал спортсменов следовать этому примеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Джеки Чан вдохновил олимпийского чемпиона из России на спорт.

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