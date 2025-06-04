Мари Краймбрери впервые после рождения ребенка выступит на премии МУЗ-ТВ

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

Певица удивит зрителей ярким шоу.

Мари Краймбрери впервые после рождения ребенка выступит на премии МУЗ-ТВ

Фото: пресс-служба МУЗ-ТВ

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Тайным гостем 20-й юбилейной церемонии «Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА» станет певица Мари Краймбрери. Об этом сообщили в пресс-службе музыкального телеканала.

Известно, что исполнительница выступит с собственным шоу. В 2024 году ее номер на премии посчитали наиболее сложным из всех, что были представлены за все время.

На сцене Краймбрери появится в первый раз после рождения ребенка. Продуктивность звезды поражает: молодая мама уже успела выпустить новый сингл «Все прошло» и объявила о скором релизе нового альбома.

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 Состоится событие 7 июня на площадке Live Арена в Москве.  Выступление Мари будет идти и в прямом эфире МУЗ-ТВ, начало мероприятия в 16:00 по московскому времени. 

С эксклюзивными номерами также выступят и такие артисты, как ANNA ASTI, группа «Звери», Полина Гагарина, Дима Билан, SHAMAN, Григорий Лепс, Люся Чеботина и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогер Дава и Мари Краймбрери впервые стали родителями.

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