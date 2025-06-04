Шаляпин раскрыл секрет, как получать дорогие подарки
Прохор Шаляпин считает лучшим презентом внимание со стороны других
Фото: Сергей Виноградов/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Артист напомнил, как важно планировать будущее и не строить излишних иллюзий.
Певец Прохор Шаляпин рассказал, как можно получить дорогостоящий подарок. Совет он дал в беседе с блогером Марьям Тилляевой.
Артист отметил, что в первую очередь при таком желании необходимо полюбить себя. Вероятно, по мнению исполнителя, самоуважение позволит других людей расположить к собственной персоне.
«Прежде всего ценить себя и понимать, что ты сам по себе дорогой подарок», — пояснил он.
При этом сюрпризы для людей одного возраста достаточны, если они продемонстрировали уделенное время. Цена в этом случае не особо важна.
«Если это одновозрастные люди, ровесники, то там можно обходиться и не очень дорогим подарком. Там главное — внимание. Там страсть перешибает все», — добавил певец.
Шаляпин подчеркнул, что надеяться на чудо не стоит и нужно сразу делать выводы о возможностях партнера или другого человека, от кого ожидается презент.
«Потом, когда мозги включаются, остались у разбитого корыта раз, остались у разбитого корыта два, там уже подключается, конечно, логика. Иногда поезд ушел. Женщина должна подобрать то, что лежит плохо, и не всегда это удачно», — заявил Шаляпин.
Не забыл напомнить артист и о том, что заботиться о своем будущем необходимо заранее. Как полагает Прохор, рассчитывать лишь на подарки со стороны — невыгодная стратегия.
«В целом думайте о том, что вы будете есть, где вы будете жить, и думайте, как бы на себя оформить имущество, потому что эта дележка потом ужасная», — подытожил он.
Ранее, писал 5-tv.ru, Шаляпин рассказал, как стать его хорошим приятелем.
80%
Нашли ошибку?