Шаляпин раскрыл секрет, как получать дорогие подарки

Артист напомнил, как важно планировать будущее и не строить излишних иллюзий.

Певец Прохор Шаляпин рассказал, как можно получить дорогостоящий подарок. Совет он дал в беседе с блогером Марьям Тилляевой.

Артист отметил, что в первую очередь при таком желании необходимо полюбить себя. Вероятно, по мнению исполнителя, самоуважение позволит других людей расположить к собственной персоне.

«Прежде всего ценить себя и понимать, что ты сам по себе дорогой подарок», — пояснил он.

При этом сюрпризы для людей одного возраста достаточны, если они продемонстрировали уделенное время. Цена в этом случае не особо важна.

«Если это одновозрастные люди, ровесники, то там можно обходиться и не очень дорогим подарком. Там главное — внимание. Там страсть перешибает все», — добавил певец.

Шаляпин подчеркнул, что надеяться на чудо не стоит и нужно сразу делать выводы о возможностях партнера или другого человека, от кого ожидается презент.

«Потом, когда мозги включаются, остались у разбитого корыта раз, остались у разбитого корыта два, там уже подключается, конечно, логика. Иногда поезд ушел. Женщина должна подобрать то, что лежит плохо, и не всегда это удачно», — заявил Шаляпин.

Не забыл напомнить артист и о том, что заботиться о своем будущем необходимо заранее. Как полагает Прохор, рассчитывать лишь на подарки со стороны — невыгодная стратегия.

«В целом думайте о том, что вы будете есть, где вы будете жить, и думайте, как бы на себя оформить имущество, потому что эта дележка потом ужасная», — подытожил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, Шаляпин рассказал, как стать его хорошим приятелем.