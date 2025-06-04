Вы удивитесь: какие проблемы со сном могут привести к раку легких

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 37 0

Daily Mail: храп во сне может стать причиной рака легких

Вы удивитесь: какие проблемы со сном могут привести к раку легких

Фото: www.globallookpress.com/Justus Klingel

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С этим сталкивался практически каждый из нас.

Люди, страдающие от храпа и синдрома обструктивного апноэ во сне, имеют повышенный риск развития рака легких. Об этом сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на результаты исследования американских ученых.

«Это может быть связано с недостатком кислорода, который люди получают во время сна, а также с факторами образа жизни, такими как курение и ожирение», — говорится в статье.

Синдром обструктивного апноэ, от которого страдают около миллиарда человек по всему миру, вызывает расслабление и сужение стенок горла во время сна, что приводит к задержкам дыхания и громкому храпу.

Один из авторов исследования и врач из Университета Маршалла Джован Аль-Нусайр заявил, что это открытие стало одним из первых статистически значимых исследований, подтверждающих связь между этим заболеванием и раком легких.

«По статистике, четверо из пяти пациентов (страдающих раком легких. — Прим. ред.) умирают в течение пяти лет. Менее 10% людей живут с этим заболеванием более десяти лет», — пишет издание.

Ученые давно установили, что курение является основным фактором риска развития рака легких. Однако в последнее время растет заболеваемость среди молодых и здоровых людей, которые никогда не курили.

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