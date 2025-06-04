«Этот фактор играет существенную роль»: экономист предсказал курс рубля на июнь

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

Экономист Григорьев: на курс рубля в июне будут влиять политические факторы

Хххххх: экономист предсказал курс рубля на июнь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Политический климат окажет влияние на укрепление национальной валюты.

На июньский курс рубля окажут влияние политические факторы. В этом уверен кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Своим прогнозом он поделился с порталом Lenta.ru.

Если обратить внимание на экономику России, то в ней не происходило каких-либо существенных потрясений, способных оказать влияние на национальную валюту. Куда важнее политический климат в мире. По словам эксперта, особое влияние на укрепление рубля оказала победа Дональда Трампа на выборах в США. Рынок, отмечает Григорьев, посчитал нового американского президента другом нашей страны.

«Он просто отличается в выгодную сторону от своего предшественника, хотя бы потому что он вошел снова в режим диалога с нашей страной… С точки зрения участников рынка, он (этот фактор. — Прим. ред.) ослабляет давление на нашу страну, а, соответственно, позитивно влияет на курс валюты», — отметил эксперт.

Экономист предположил, что если национальная валюта и ослабнет, то не сильно, и остановится в максимальных пределах 83 рублей за доллар.

Меж тем, 29 мая официальный курс доллара от ЦБ опустился ниже 79 рублей — об этом писал 5-tv.ru.

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