Укрепить связь с Родиной: проживающие за границей россияне смогут пользоваться госуслугами до конца 2025 года

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 24 0

Проживающие не в РФ россияне смогут пользоваться госуслугами до конца 2025 года

Проживающие в 14 странах российские граждане смогут пользоваться госуслугами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Доступ к электронной подписи будет доступен в 14 странах мира.

Портал «Карта Родина» обеспечит доступ к электронной подписи для российских граждан, проживающих в 14 странах мира, до конца 2025 года. Об этом рассказали в госкорпорации «Ростех».

Речь идет о доступе к услуге «электронная подпись». Она позволяет пользоваться госуслугами и взаимодействовать с госорганами нашей страны, находясь за границей. В частности, такой доступ позволяет получить СНИЛС или российскую сим-карту.

«Это решение укрепляет связь наших граждан с Родиной, открывая возможность взаимодействовать с госорганами, оформлять документы, совершать сделки с недвижимостью, обращаться в суд и так далее. Сегодня цифровым сервисом охвачены четыре страны ближнего зарубежья. В ближайшее время мы планируем расширить географию проекта еще на десять стран», — отметил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на «Госуслугах» запустили сервис для защиты от мошенников. В том числе, услуга дает подробные инструкции, что делать, если уже сообщил аферистам свой пароль.

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