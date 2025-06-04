Возбуждено уголовное дело.

В Республике Крым задержали двух женщин, которые являлись агентами украинских спецслужб. Они передавали информацию о военных объектах региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Пресечена деятельность двух женщин — агентов украинских спецслужб, передававших данные о военных объектах в Крыму», — отметили в ведомстве.

Как сообщает следствие, одна подозреваемая предложила свою помощь в сборе информации в Telegram –канале в начале СВО. Сообщество контролировало Министерство обороны Незалежной. Женщина связалась с администратором канала. Далее она стала передавать сведения о расположении военных объектов региона, по которым наносились удары со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным ЦОС ФСБ, вторая задержанная в Севастополе визуально наблюдала, а затем собирала и передавала информацию о военнослужащих Черноморского флота России украинским спецслужбам.

Ведомство рассказало о том, что в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о государственной измене в форме шпионажа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.