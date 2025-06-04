Российские военные освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 15 0

В Минобороны РФ также сообщили о возвращении под контроль села Кондратовка Сумской области.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военнослужащие группировки «Запад» освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Редкодуб», — сказано в сообщении.

В ведомстве также указали, что активные действия группировки войск «Север» привели к освобождению населенного пункта Кондратовка Сумской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области.

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