Тяжесть желудка: почему опасно переедать в жару

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Врач-гастроэнтеролог Ломова: пищеварение замедляется при повышенных температурах

Россиян предупредили об опасности переедания в жару

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Это может привести к тепловому удару. А к чему еще?

Наибольшую опасность для здоровья по нескольким причинам представляет переедание в жаркую погоду. Подробнее об этом в разговоре с изданием Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова.

По словам эксперта, при высоких температурах на улице человеческий организм испытывает колоссальную нагрузку, стараясь поддержать оптимальную адаптацию к окружающим условиям. В связи с этим переедание добавляет тяжести на желудок и кишечник. Такой подход может привести к вздутию и замедлению работы пищеварительного тракта.

Также в аномально жаркие дни повышается риск обезвоживания. Врач пояснила этот феномен тем, что при поедании жирной пищи, организм вырабатывает больше жидкости для переваривания, следовательно, ее общий объем в организме сходит на нет.

К тому же большое количество пищи становится поводом к дополнительному теплообразованию внутри организма, что часто ведет к перегреву, а в худших случаях к тепловому удару.

«Летом не обязательно полностью исключать продукты или сокращать общий объем пищи, но рекомендуется делать акцент на легких, свежих и легкоусвояемых блюдах — овощах, фруктах, кисломолочных продуктах», — пояснила специалист.

Есть рекомендовано небольшими порциями, но от четырех до пяти раз в день. Нельзя забывать и про воду. В жаркое время суток под запрет попадают жирная и жареная пища.

Ранее 5-tv.ru писал, что приготовить в жару.

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Тяжесть желудка: почему опасно переедать в жару

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