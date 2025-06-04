Зеленский считает бессмысленным формат стамбульских переговоров с Россией

Киев не воспринимает всерьез меморандум России с условиями перемирия.

Разницу позиций по отношению к урегулированию конфликта показывает и последнее заявление Зеленского.

Менее часа назад он сказал, что текущий формат стамбульских переговоров он считает бессмысленным.

Ранее он говорил, что Киев не воспринимает всерьез меморандум России с условиями перемирия.