Китай поможет снять с мели застрявший у берегов Сахалина сухогруз

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Подготовительные работы начнут уже в июле.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Китайские специалисты помогут снять с мели застрявший у берегов Сахалина сухогруз. Подготовка начнется в июле. Об этом говорили на заседании областного правительства.

К этому времени доставят все необходимое оборудование. Корпус судна стянут на глубину с помощью пневматической роликовой системы и лебедок, которые разместят на специальной барже.

Точные сроки завершения операции пока не называются. В начале февраля во время погрузки угля в порту Невельска начался сильный шторм. Экипаж — все граждане КНР — пытался отойти от берега, но в итоге судно село на мель. В танках находилось 52 тонны дизельного топлива и свыше шестисот тонн мазута.

После обследования водолазы обнаружили две пробоины в корпусе, но разлива удалось избежать.

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