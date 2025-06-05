Гаубицы Д-30 уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 30 0

Гаубицы Д-30 уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские артиллеристы не дают передышки противнику.

Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Наша разведка при помощи БПЛА очень быстро выявляет, передает нам координаты, и мы отрабатываем. То есть противник там чувствует себя неспокойно, мы ему передышки не даем», — рассказал старший офицер с позывным «Пенза».

Так, наши артиллеристы после получения боевого задания навелись по заданным координатам и точным выстрелом уничтожили пункт управления дронами противника, который находился в заброшенном доме.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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Гаубицы Д-30 уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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