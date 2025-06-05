Бремя собственности: за что у дачников могут отобрать участок

Еще одна идея может лишить десятки тысяч россиян своих дачных участков и деревенских домов. Правительство утвердило четкий перечень правил, согласно которому имущество изымут.

С одной стороны, там все верно: полуразрушенные дома, заросшие поля. А вот с другой, это все-таки собственность, за которую когда-то отдали деньги, а теперь она становится отличной мишенью для аферистов. В ситуации разобрался корреспондент «Известий» Павел Матеев.

Долой пустыри и свалки: проблема заброшенных дачных участков будет решена

Право частной собственности в Российской Федерации охраняется законом — это Конституция. Лишить его гражданина можно только по решению суда. И вот в плане земельных участков, например, дачных, теперь точно можно.

Какие участки имеются в виду? Захламленные — то есть у вас матушка умерла, а сами вы не садовод и вам это не надо. Год вам на то, чтобы скосить траву. Домик не успели построить — пять лет, надо построить хоть что-то. Еще пара лет, чтобы зарегистрировать по закону, а иначе домика, считай, у вас и нет.

«Если на земельных участках будут выявлены признаки неиспользования, то обстоятельства по ним будут оцениваться в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях. При этом правообладатель земельного участка может предоставить материалы, подтверждающие обстоятельства, повлекшие невозможность исполнить ту или иную обязанность», — заявили в Росреестре.

Может, но должен ли? Где эта грань между «могу» и «должен»? Вот участок в ближней Москве. Очень удобный, да еще станция железной дороги в трех минутах ходьбы. Но он в ужасном состоянии, и соседи жалуются. Но есть и еще одна сторона: все это хозяйство — это же частная собственность. Что-то надо делать, но что?

«Можно совершенно спокойно своими силами освободить участок от какого-то мусора, от сорняков. Если работы связаны с более серьезными какими-то работами, с обустройством дренажной системы, переносом грунта, опять же, в зависимости от объемов работ, цена вопроса может колебаться от 50 тысяч рублей до 100-200 тысяч и выше. Все зависит от конкретного состояния участка», — пояснил руководитель Комитета по статистике и аналитике гильдии риелторов Москвы Константин Ламин.

То есть, если ваша бабушка (сообщите ей о расценках) уже не в силах поддерживать участок, а вы день и ночь крутитесь на работе, то попрощайтесь с участком. Так, что ли?

«Это все бремя собственника. Гражданский кодекс предписывает о том, что бремя собственности лежит на непосредственное время содержания на собственнике», — отмечает юрист Юрий Капштык.

Вы-то думали, что купили шесть соток, а оказывается, приобрели «бремя собственности». Справедливости ради, это и правда бремя. Если бабушка его не вынесла — страдают все.

«Дикая поросль, она, соответственно, растет так, как ей хочется. Эта трава самозасевом летит, сорняки разлетаются по всей этой деревне», — рассказал советник президента гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.

Справедливо. Но по этой логике можно законно отобрать все, что угодно. То, во что вы (сейчас не будем о душе) вложили деньги. Ржавую машину, например. Что это она тут стоит и портит вид?