На «Госуслугах» появится информация о бомбоубежищах

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 20 0

На портале будут размещены данные о местах, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации.

На «Госуслугах» появится информация о бомбоубежищах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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К концу 2025 года на портале «Госуслуги» могут появиться данные о местонахождении бомбоубежищ во всех субъектах Российской Федерации. Об этом сообщил замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов.

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на „Госуслугах“, нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации», — цитирует Старовойтова «Парламентская газета».

Он также отметил, что на портале будет размещена информация о местах, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации. По словам Старовойтова, система уже прошла тестирование в Курской и Белгородской областях. К концу года планируется распространить ее на всю территорию страны.

Кроме того, Старовойтов сообщил, что к 2030 году планируется завершить восстановление защитных сооружений во всех регионах России.

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