У вокалиста группы a-ha диагностировали болезнь Паркинсона

Мортен Харкет уже перенес несколько операций.

У норвежского исполнителя, фронтмена группы a-ha Мортена Харкета диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом сообщается на официальном сайте коллектива.

«У Мортена диагностировали болезнь Паркинсона», — говорится в заявлении.

Сам Харкет отметил, что он спокойно воспринял новость о своем диагнозе.

«Часть меня хотела раскрыть этот факт. Как я уже говорил, мне не составило труда принять диагноз. Меня останавливала необходимость тишины и покоя для работы», — поделился вокалист.

Харкет отметил, что изо всех сил старается не допустить ухудшения состояния своего здоровья. При этом он указал, что уже ощущает неприятные побочные действия от лекарств.

Также сообщается, что музыкант перенес несколько операций.

«Проблемы с моим голосом — одна из многих причин моей неуверенности в творческом будущем», — говорится в заявлении.

Группа a-ha была основана в 1982 году в Осло Мортеном Харкетом, Полом Воктором-Савоем и Магне Фурухольменом. Одна из самых известных песен коллектива — «Take On Me».

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