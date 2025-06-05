В Чите горит огромный мусорный полигон

В Чите на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) вспыхнул крупный пожар. Площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. На месте уже работают пожарные. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.

«На данный момент площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Тушение осложняет сильный ветер с порывами до 25-30 м/с», — указали в ведомстве.

К ликвидации возгорания привлечено 82 человека и 18 единиц техники.

В настоящее время в Забайкалье бушуют природные пожары. Тушение осложняют сухие грозы и сильный ветер. Сотрудникам регионального МЧС помогают специалисты из других областей. По данным МЧС РФ на 4 июня, в регионе действует 40 пожаров на более 926 тысяч гектарах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ленинградской области на территории 800 квадратных метров произошло возгорание в промышленном строении.