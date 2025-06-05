В Новгородской области мужчина поджег дом с экс-супругой и ее двумя сыновьями

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

В Новгородской области мужчина поджег дом с экс-супругой и ее двумя сыновьями

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тела были обнаружены после тушения пожара.

В Новгородской области задержали мужчину, которого подозревают в поджоге дома. Внутри в момент преступления находились его бывшая супруга и ее сыновья. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по региону в своем Telegram-канале.

«После тушения пожара в доме обнаружены тела женщины, 1960 года рождения, и двух ее сыновей, 1988 и 1979 года рождения», — говорится в сообщении.

В распоряжение 5-tv.ru попали кадры с места пожара. На них видно, что огонь уничтожил жилую постройку полностью. От дома остался только обгоревший каменный фундамент.

Трагедия произошла в дачном доме Старорусского района. Как предполагает следствие, злоумышленник пришел к своей бывшей сожительнице. Между ними произошел конфликт. После этого мужчина вышел на улицу, облил дом бензином, поджег его и скрылся с места преступления.

Преступник был задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Новосибирской области нетрезвый мужчина попытался сжечь пенсионерку и ее пятилетнюю внучку.

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