Трамп назначил нового главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Им стал Алексус Гринкевич — в прошлом пилот истребителей F-16 и F-22.

Трамп назначил нового главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе

Фото: Reuters/Kent Nishimura

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Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе и главой Европейского командования вооруженных сил США. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Штатов.

«НАТО согласилась назначить генерал-лейтенанта Гринкевича Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе», — сказано в сообщении.

До момента назначения Гринкевич занимал пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов (J-3) в Пентагоне. Союзники по НАТО оказали поддержку в его утверждении на новую должность.

Гринкевич командовал Девятой воздушной армией и был директором по операциям Центрального командования США. Кроме того, он был опытным пилотом истребителей F-16 и F-22, налетал более 2300 часов и получил квалификацию командного пилота.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп забирает у Украины технологию по борьбе с беспилотниками. Вашингтон поставлял Киеву это оружие на протяжении нескольких лет, а теперь они будут направлены на Ближний Восток американским войскам.

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Трамп назначил нового главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе

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