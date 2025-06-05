Больше не мамин мальчик: почему сын Виктории Бекхэм перекрыл посвященное ей тату

Неужели красавица-жена рассорила Бруклина с семьей?

Старший сын британской певицы Виктории Бекхэм и бывшего футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин перекрыл татуировку в виде надписи mama's boy, что переводится как «мамин мальчик» или «маменькин сынок». Теперь поверх этого рисунка красуются цветы. Так как весь «ансамбль» выполнен как графический рисунок, трогательное посвящение матери выглядит совсем неотчетливо, хотя раньше оно выделялось на «чистой» коже.

Фото Бруклина с оголенным торсом (что позволяет разглядеть все его тату) появилось в журнале Glamour. Вместе с ним для издания также попозировала жена Никола. К слову, в знак любви друг к другу обе знаменитости после свадьбы взяли фамилию Пельц-Бекхэм. И никого бы не смутили новые татуировки молодого человека, если бы не нарастающие слухи о его конфликте с родителями, в котором не последнюю роль сыграла Никола.

По слухам, опять же, ссора началась с первого танца молодоженов и измененного сценария этой части торжества. Якобы со сцены певец Марк Энтони попросил подняться жениха, а потом позвал к нему не невесту, а мать, да еще и назвал ее“самой красивой женщиной в зале». Кроме того, поговаривают, что Виктория как именитый модельер собиралась создать платье для Николы, а та выбрала другое — от Valentino. Ну и, как шепчутся, новая двойная фамилия Бруклина его родителей не устроила.

Теперь в прессе и соцсетях только и обсуждают «прохладные» отношения Бруклина с семьей. А в цветах, окружающих надпись mama's boy, поклонники даже увидели отсылку к свадебному букету и скандальному дню бракосочетания парня. Никто из главных героев якобы усугубляющегося конфликта ситуацию не комментирует. А светские хроникеры не успевают обрабатывать сплетни. Ведь теперь, как сообщал ранее 5-tv.ru, Виктория и Дэвид Бекхэмы оказались на грани развода!