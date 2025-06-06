Звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантус привезла красавчика-сына в Москву

Актриса знает о своей популярности в России и приезжает не впервые.

Бразильская актриса Луселия Сантус, прославившаяся в первую очередь как исполнительница главной роли в телесериале «Рабыня Изаура», вновь порадовала своих российских поклонников. Она приехала в Россию, да еще и привезла сына Педро Нешлинга, который уже разбил несколько сотен столичных сердец.

Кинозвезда вышла замуж за дирижера Джона Нешлинга, в этом союзе в 1982 году появился на свет Педро, он стал актером, в том числе театральным, сценаристом и уже успел подарить родителям горячо любимых внуков. Сантус в личном блоге нередко говорит о семье, к которой так привязана. Вот и на родину своих главных фанатов приехала в компании наследника. Они побывали на Красной площади, изучили другие достопримечательности и сделали много веселых фото и видео для соцсетей.

Фото: Instagram*/luceliasantosoficial

«Я всегда говорила, что никогда не свожу тебя в Диснейленд, но однажды приведу тебя в Кремль», — говорила актриса сыну.

Отведали бразильские гости и высокой русской кухни. Пообедать они зашли не куда-нибудь, а в известный мишленовский ресторан, где отведали, разумеется, черной икры. Судя по контенту в блоге, артисты получили массу приятных впечатлений и получили грандиозный отклик от подписчиков. А красота Педро Нешлинга не оставила равнодушными россиянок.

Сантус не впервые в Москве. В прошлый раз она приезжала зимой 2018 года, чтобы поддержать инициативу российского СМИ TV BRICS по созданию международной редакции стран БРИКС. Тогда она говорила, что исполнила давнюю мечту. Ведь актриса знала, что нигде в мире «Рабыня Изаура» не была так любима телезрителями, как в России.

Сериал «Рабыня Изаура» вышел на экраны в 1976 году, но жители СССР увидели его лишь в 1988-м. Его показывали по Центральному телевидению в прайм-тайм, и целые семьи собирались перед телевизорами, чтобы не пропустить ни минуты. Бразильские сериалы в те времена были невероятно популярны. Кстати, именно благодаря «Рабыне Изауре» в лексиконе советского человека вместо «двоюродного брата» или «двоюродной сестры» появились «кузены».

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