Перестала скрывать: Регина Тодоренко подтвердила беременность на свадьбе друзей

Пока Владимир Пресняков и Наталья Подольская второй раз давали брачные клятвы, телеведущая положила конец сплетням о ее семье.

О третьей беременности телеведущей Регины Тодоренко публика судачит не первый месяц. Ранее об интересно положении знаменитости уже проговорились ее коллеги — певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин. Но сама она упорно молчала, комментируя слухи мемом с ругающимся лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Как сообщает издание SuperSuper, покончить с догадками и загадками-посланиями в соцсетях Тодоренко решила на празднике своих друзей: Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская отметили важную дату — 20 лет со дня знакомства. И в ее честь сыграли вторую свадьбу — с белым платьем, алтарем и растроганными до слез родителями.

На торжестве Регина Тодоренко появилась в платье, которое говорит само за себя. Облегающее, белое, привлекающее все внимание к растущему животу почти уже многодетной матери. Теледива замужем за певцом Владом Топаловым, у них двое очаровательных сыновей — Михаил и Мирослав.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Тодоренко бросила Топалова в начале отношений и как ему удалось не просто вернуть возлюбленную, но и жениться на ней.