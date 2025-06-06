«Она туда одеяло запихала?» — Меган Маркл заподозрили в фальшивой беременности

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 54 0

Меган Маркл заподозрили в фальшивой беременности

Фото, видео: Zuma/ТАСС; Instagram*/meghan; 5-tv.ru

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Жена принца Гарри поделилась кадрами четырехлетней давности, на которых танцует перед родами. Вот только вид ее живота вызвал большие вопросы у фанатов.

Супруга принца Гарри, Меган Маркл, опубликовала видео, на котором она танцует перед родами дочери Лилибет. Кадры знаменитость выложила в честь четвертой годовщины рождения наследницы.

Многих пользователей сети удивил живот бывшей актрисы. По их мнению, он выглядит настолько ненатурально, что даже стали думать о существовании суррогатной матери.

«Она туда одеяло запихала? Как будто бы ненастоящий живот, беременные на таком сроке обычно неуклюжие и тяжело им двигаться»;

«Помимо того, что живот странной формы, пляшет так, как будто там воздушный шарик, а не матка с ребенком и околоплодными водами… Странное видео. Еще живот опускается перед родами, а не торчит», — рассуждают подписчики.

Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году в Лондоне. Через год у них родился сын Арчи. Спустя еще два года на свет появилась дочка — Лилибет.

Меган до отношений с Гарри была замужем за продюсером Тревором Энгельсом, с которым она развелась в 2014 году. Позже актриса состояла в отношениях с канадским шеф-поваром Кори Витьелло. Они расстались весной 2016-го, незадолго до знакомства с принцем Гарри.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Меган Маркл в очередной раз «села в лужу». На этот раз публика раскритиковала супругу принца Гарри после того, как она опубликовала снимок с овощной корзиной в личном блоге в соцсетях.

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