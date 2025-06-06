Тепловоз сошел с рельсов в Белгородской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 1 677 0

Предварительно, всему виной — заложенное под рельсы взрывное устройство.

Тепловоз сошел с рельсов в Белгородской области

Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

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Тепловоз сошел с рельсов в Прохоровском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в результате заложенного под рельсы взрывного устройства», — уточнил он.

Часть железнодорожного полотна повреждена. Ремонтная бригада приступила к восстановлению поврежденного участка пути.

Пострадавших нет. В результате инцидента движение поездов было задержано на 2,5 часа, однако сейчас они уже следуют в соответствии с графиком.

Очередная попытка теракта: что известно о подрыве железной дороги в Воронежской области

Накануне, 5 июня, в ФСБ сообщили о повреждении железнодорожных путей в Воронежской области в результате подрыва. Позднее Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как террористический акт.

Из-за происшествия в регионе было задержано более 20 поездов. Позднее железнодорожные пути были отремонтированы, сейчас они вновь открыты для движения поездов.

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