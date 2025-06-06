Турнир по танцам среди молодежи и детей пройдет в Москве

Танцевальный турнир среди молодежи и детей стартует в Москве 7 июня. Об этом сообщает портал mos.ru.

«Это уникальная возможность для юных артистов заявить о себе, раскрыть творческий потенциал и стать частью большого культурного движения столицы», — отметила одна из организаторов проекта Мерине Меликян.

Зрителей ждут также выступления артистов — Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева, студий «Эста-МИФИ» и «Апрель», а также школы ирландского танца «Иридан».

Все этапы конкурса будут проходить по субботам на протяжении всего июня, а также 5, 12 и 19 июля и 16, 23 августа с 12:00 до 19:00. Финал закроет турнир 30 августа. Мероприятия будут проходить в танцевальном центре под открытом небе на Чистопрудном бульваре.

Принять участие в турнире могут как коллективы, так и индивидуальные исполнители в возрасте от шести до 15 лет.

Также 7 июня в Москве пройдет зрелищная сап-регата, в ней примут участие около 1000 человек. Об этом ранее писал 5-tv.ru. Организаторы обещают наградить участников в самых оригинальных костюмах.