НА ВДНХ восстановили павильоны «Карелия», «Юные натуралисты» и «Химия»

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 27 0

За десять лет в стране были отреставрированы 40 объектов культурного значения

НА ВДНХ восстановили павильоны «Карелия», «Юные натуралисты» и «Химия»

Фото: sobyanin.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На ВДНХ в Москве завершились работы по восстановления павильонов «Карелия», «Юные натуралисты» и «Химия». Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в личном блоге.

«Павильон номер 67 („Карелия“. — Прим. ред.) — один из четырех на ВДНХ, в отделке которых использовали резьбу по дереву, но единственный, в убранстве которого были использованы деревянные скульптуры. Резной барельеф „Новая жизнь“ работы скульптора Льва Кардашова и шесть деревянных скульптур, установленных над колоннами в фронтоне портика главного фасада, считаются главным украшением павильона. Две центральные фигуры — крестьянка и рабочий. Справа и слева от них — молодые сосенки с пушистой хвоей», — напомнил градоначальник.

Тем временем, в павильоне «Юные натуралисты» были воссозданы терраццо и колоннада, возвращены на прежнее место бюсты пионеров из бронзы. А в павильоне «Химия», и вовсе, были утрачены оригинальные витражи и барельефы, теперь их восстановили.

За десять лет в стране были отреставрированы 40 объектов культурного значения, добавляет Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказывал и о планах благоустройства города на 2025 год. Мероприятия пройдут в четырех районах столицы. Речь идет о районах Коньково, Северное Бутово, Ломоносовский и Ясенево. В местных дворах обновят детские площадки, добавят спортзон с возможностью играть в баскетбол и волейбол, приведут в порядок парки и пешеходные зоны с резиновым покрытием для волейбола, футбола, баскетбола и настольного тенниса.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.13
0.63 90.66
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:30
«До исторического минимума»: Путин заявил о снижении младенческой смертности
17:15
Путин: новые национальные проекты — инструменты формирования будущего России
17:00
Гросси предложили стать посредником в обсуждении американского топлива на ЗАЭС
16:50
Искали водолазы и экстрасенсы: пропавшую в Петербурге девушку нашли по камерам
16:35
Битва гигантов: что не поделили между собой Трамп и Маск
16:18
НА ВДНХ восстановили павильоны «Карелия», «Юные натуралисты» и «Химия»

Сейчас читают

Убита волонтер «Лиза Алерт» Мария Лубсанова
Российские военные отражают попытки прорыва ВСУ в Курской области
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025