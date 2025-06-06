В Москве изменятся условия парковки на праздничные дни

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Прежняя цена останется только у стоянок со шлагбаумами.

В честь Дня России парковка с 12 по 14 июня будет бесплатной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В столице временно изменится порядок оплаты за парковку — с 12 по 14 июня на большинстве городских стоянок она станет бесплатной. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Речь идет о парковках по всему городу, включая зоны с самыми высокими тарифами — 380, 450 и даже 600 рублей в час. Также нововведение затронет участки с динамическими ценами. На всех этих улицах машину можно будет оставить бесплатно — но только на время празднования Дня России — три выходных.

При этом парковки со шлагбаумами останутся платными — для них никаких изменений не предусмотрено. Режим работы на таких объектах останется прежним.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Красной площади выстроилась длинная очередь в мавзолей. Поток желающих растет с каждым днем — москвичи и туристы спешат попасть внутрь до начала реставрации. Многие приезжают с детьми и готовы ждать по несколько часов.

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